El lamentable gesto de Jonathan Calleri con un aficionado de tan solo 14 años

Un aficionado del Palmeiras, de tan solo 14 años, se encontraba grabando la salida de los jugadores del Sao Paulo tras la derrota de estos (4-0) en la final del Campeonato Paulista. El futbolista argentino, Jonathan Calleri, le propinó un golpe al joven aficionado y le rompió el movil simplemente porque estaba grabando.

Numerosos aficionados han increpado al exjugador de varios equipos de LaLiga por su inexplicable gesto con el aficionado del Palmeiras que simplemente se encontraba grabando con su móvil la salida de los jugadores del estadio. Esto ha provocado que Calleri haya tenido que disculparse este lunes: "Sobre lo que ocurrió a la salida del estadio (Allianz Parque de Sao Paulo), me gustaría mandar mi más sincero pedido de disculpas al muchacho", escribió Calleri en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

EXCLUSIVO FUTEBOLNEWS! O vídeo completo gravado pelo celular de Felipe Goto, atleta da base do Palmeiras.



Jonathan Calleri, jogador do São Paulo, deu um tapa no celular do garoto. pic.twitter.com/6qpFjCio0x