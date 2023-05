Joao Félix tampoco convence a Lampard: "Necesita tener una ética de trabajo"

Joao Félix ha perdido peso en el Chelsea. El portugués empezó siendo titular, pero con el paso de los partidos y la llegada al banquillo de Frank Lampard su situación ha cambiado y este martes se quedó sin jugar un solo minuto en la derrota ante el Arsenal (3-1). Ahora, es más habitual verlo de suplente que sobre el césped y ya acumula cuatro encuentros seguidos sin salir de inicio.

Todo parece indicar que el luso volverá este verano a un Atlético de Madrid que desde su salida ha ido al alza y ha remontado en LaLiga hasta amenazar la segunda plaza al Real Madrid. Para colmo, este martes tras el choque ante los gunners, Lampard le dejó un mensaje en una entrevista con Sky Sports al ser cuestionado por su nueva suplencia.

"Tiene un gran talento, y eso es muy visible en los entrenamientos, pero necesito encontrar una estructura y una idea clara en la forma en la que trabajamos sin balón, y eso es un desafío con Joao. No tiene claro dónde quiere jugar. Seguramente hay cosas que Joao necesita mostrar, aquí o en otro lado. Como entrenadores, confiamos en lo que recibimos de los jugadores. Ese enorme talento es algo que tienes o no tienes, pero también necesitas tener una ética de trabajo. No digo que él no lo tenga, pues trabajó con Simeone, pero en su camino aquí tiene que entender, a corto plazo, lo que quiero. Mostrando esa parte, luego puedes mostrar tu talento", afirmó el técnico del Chelsea.

Lo cierto es que Joao Félix no está siendo determinante en su nuevo club y en 12 partidos de Premier League solo ha marcado 2 goles. En Champions League, en 4 encuentros, no ha participado en ningún tanto.