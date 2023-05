El Arsenal recupera el liderato ante un Chelsea que suma seis derrotas consecutivas con Lampard

El Arsenal recuperó la fe y el liderato a costa de un decepcionante y bochornoso Chelsea que suma ya seis derrotas consecutivas desde la llegada de Frank Lampard al banquillo (3-1).



Por eso el Emirates Stadium se burló todo lo que pudo de los 'Blues', a los que despidió al cántico de 'You Are Going Down" (Vais a descender) y "Super Frankie Lampard", burlándose del entrenador inglés, que solo conoce la derrota en su segunda etapa en un Chelsea que juega como si estuviera descendido y que ha perdido cualquier tipo de espíritu competitivo.

Back to winning ways - together ?? pic.twitter.com/15T5G5voUW — Arsenal (@Arsenal) May 2, 2023



Los goles de Martin Odegaard, por partida doble, y de Gabriel Jesús, engordaron la mochila de ansiedad de un Chelsea que no conoce la victoria desde el 11 de marzo y que no descenderá, pero va camino de completar su peor temporada desde la 93/94, cuando quedaron decimocuartos, pero lejos de la inversión multimillonaria que han puesto sobre la mesa en el último año.



Porque este Chelsea es capaz hasta de resucitar a un Arsenal que venía de cuatro pinchazos seguidos y de dejarse prácticamente toda la liga en el Etihad Stadium. Y aun así terminaron a 'olés' contra el Chelsea, con una exhibición de Odegaard, que marcó dos disparos precisos al primer toque, ambos a centro de Granit Xhaak.



Dos remates que destacaron el compromiso del capitán, dando la cara en el momento más complicado de la temporada, para encarrilar un encuentro que no tuvo historia, porque en media hora estaba ya finiquitado. Tras los trallazos de Odegaard, que lleva catorce goles este curso, llegó el tercero, en un barullo en el área en el que el Arsenal golpeó a un moribundo Chelsea. Fue Gabriel Jesús, el que con su rival en el suelo, dio la puntilla.



Y se acallaron los cánticos de los aficionados del Chelsea, que apagaron su "no vais a ganar una mierda", para que afloraran las burlas del Arsenal. Entre olés, deseos de descenso y un optimista "somos líderes, somos líderes", los 'Gunners' recuperaron la confianza y la fe en pelearle la liga al Manchester City, que está dos puntos por debajo en la tabla, pero tiene dos partidos menos. A los de Mikel Arteta les queda jugar contra Newcastle United, Brighton, Nottingham Forest y Wolves.

El Chelsea, que al menos marcó mediante Noni Madueke un inerte segundo gol de la era Lampard, es duodécimo, con 39 puntos, a nueve del descenso con cinco partidos por delante. Están casi salvados, pero eso no evita que sea una de las temporadas más tristes de los de Stamford Bridge y que la vuelta de Lampard quede como un desastre más de la dirección de este equipo.

Ficha del partido

3 - Arsenal: Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel (Holding, m.85), Zinchenko (Tierney, m.73); Jorginho (Partey, m.86), Xhaka, Odegaard; Trossard (Martinelli, m.59), Saka (Nelson, m.73) y Jesús.



1 - Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Fofana (Chalobah, m.86), Silva, Chilwell; Enzo (Gallagher, m.71), Jorginho, Kanté; Madueke (Ziyech, m.79), Sterling (Mudryk, m.71) y Aubameyang (Havertz, m.46).



Goles: 1-0. Odegaard, m.18, 2-0 Odegaard, m.31 y 3-0. Jesús, m.34.



Árbitro: Robert Jones amonestó a Kovacic (m.80) y Gallagher (m.95) por parte del Chelsea.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de la Premier League disputado en el Emirates Stadium (Londres) ante 60.144.