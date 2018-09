Javi Gracia, mejor entrenador de agosto en la Premier

El técnico del Watford, Javi Gracia, recibió este viernes el premio a entrenador del mes de agosto de la Premier League por su excepcional comienzo de temporada con los 'Hornets'.

En los cuatro partidos disputados hasta la fecha, el Watford ha sumado cuatro victorias, tres de ellas en agosto, ante el Brighton & Hove Albion, Burnley, Crystal Palace y, ya en septiembre, contra el Tottenham Hotspur. Este arranque ha permitido a los de Gracia comandar la liga junto al Chelsea y el Liverpool, quienes también cuentan sus partidos por triunfos.

"Estoy encantado. Estamos disfrutándolo mucho. Nunca sabes qué va a pasar. No hay que mirar solo al final del camino, hay que intentar disfrutar el día a día. Disfrutar la gran atmósfera que hay, los trabajadores que nos ayudan, los aficionados...", señaló Gracia en declaraciones recogidas en la página oficial de la Premier. Es el primer premio de entrenador del mes para Gracia, que cogió las riendas del Watford la temporada pasada, tras el despido de Marco Silva.

Además, el español se ha convertido en el primer técnico del Watford en recibir el galardón desde que lo lograse Quique Sánchez Flores en diciembre de 2015.

Gracia se impuso en la votación, realizada en un panel de expertos y los aficionados, al preparador del Liverpool, Jürgen Klopp, al del Tottenham, Mauricio Pochettino, y al del Chelsea, Maurizio Sarri.

El futbolista brasileño del Tottenham Hotspur Lucas Moura ha sido elegido mejor jugador del mes de agosto de la Premier League. El centrocampista de 26 años ha recibido el galardón gracias a un inicio de campaña en el que ayudó con tres goles a que su equipo saliese victorioso en los encuentros ante el Manchester United, el Fulham y el Newcastle United.

"Es difícil explicar cómo me siento. Estoy muy feliz porque sé que no es fácil ganar este trofeo. He esperado mucho para este momento y necesito disfrutarlo y seguir trabajando, porque creo que aún queda mucho por venir", expresó el futbolista brasileño en declaraciones en la página web oficial de la Premier.

Moura se ha impuesto en el premio a Marcos Alonso, del Chelsea, a Neil Etheridge, del Cardiff City, a Sadio Mané y Virgil van Dijk, del Liverpool, a Benjamin Mendy, del Manchester City, y a Roberto Pereyra, del Watford.

Además, Jean Michel Seri, del Fulham, ha sido agraciado con el trofeo a mejor gol del mes, gracias a un disparo desde 35 metro que se coló en la portería de Joe Hart en el partido que enfrentó al Fulham y al Burnley el pasado 26 de agosto.