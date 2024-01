El Inter, campeón de invierno; El Milan gana sin dificultad; El Sassoulo sorprende a la Fiorentina

El Milan, sin excesivo brillo pero con solvencia, sacó adelante su visita al estadio Carlo Castellani (0-3) y sumó los tres puntos que aprietan la parte alta de la Serie A que domina el Inter, mientras su rival, el Empoli, se aleja de la salvación.

Le bastó al conjunto de Stefano Pioli con los tantos del inglés Ruben Loftus Cheek a los once minutos y del francés Olivier Giroud, de penalti, para dejar el asunto solventado en el intermedio. Se topó con un rival lleno de carencias, especialmente en defensa, que apenas cuestionó la victoria rossonera a pesar de la necesidad.

El Milan no tardó en encontrarse con el marcador favorable. El portugués Rafael Leao dejó en evidencia a su marcador, le ganó en velocidad por la izquierda y centró al área, raso. Llegó Ruben Loftus Cheek que, sin parar, de primera, dirigió el balón pegado al palo y alcanzó la red.

These youngsters celebrating each other's successes really is brilliant to see ????#EmpoliMilan#SempreMilanpic.twitter.com/J9phxWk8Dj