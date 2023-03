Indonesia se queda sin organizar el Mundial Sub-20 por su veto a Israel

El máximo organismo del fútbol mundial, la FIFA, le ha quitado la organización de la Copa del Mundo de fútbol Sub-20 a Indonesia. La federación de fútbol de Indonesia 'acepta' esta decisión tras el descontento del país hacia la participación de Israel en el torneo que obligó a cancelar incluso el sorteo el pasado viernes. Además, la federación se ha comprometido a 'trabajar' por transformar el fútbol indonesio.

"Lo he hecho lo mejor que he podido. Después de entregar una carta del presidente (de Indonesia) y hablar extensamente con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, debemos aceptar la decisión de la FIFA de cancelar la celebración del evento que ambos esperamos", señaló el presidente del ente indonesio, Erick Thohir, que viajó esta semana de urgencia a Doha para reunirse con Gianni Infantino para tratar de solucionar los problemas ante la cancelación del sorteo. El comunicado también expresaba: "Indonesia es miembro de la FIFA, por lo que en asuntos de fútbol internacional, debemos seguir las reglas establecidas (...) y la FIFA considera que la situación actual no puede continuar, debemos aceptarlo". Los esfuerzos del mandatario indonesio no tuvieron éxito y el máximo ente de fútbol mundial anunció cancelación de la organización del torneo, que se iba a celebrar entre el 20 de mayo y el 11 de junio, sin indicar cual será la nueva sede.

Cancelado el sorteo del Mundial Sub 20 de Indonesia por un problema con Israel La FIFA pospone la celebración del sorteo de la Copa del Mundo Sub 20 por el descontento del país organizador a que los israelitas participen por temas políticos. 27 mar 2023 - 10:03

El organismo que dirige Infantino razonó su postura con un crítico: "debido a las circunstancias actuales", en el contexto de la polémica surgida a raíz de la carta del gobernador de Bali, Wayan Koster, que pidió la prohibición de los israelitas a su participación en el Mundial alegando que "las políticas de Israel hacia Palestina son incompatibles con las políticas de la República de Indonesia", defensora de la causa palestina y que no tiene relación diplomática con Israel. Por otra parte, el gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, también expresó su rechazo a Israel, y el pasado 20 de marzo decenas de musulmanes marcharon en Yakarta para protestar contra la participación de su selección en la competición.

La FIFA retira a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023™



Israel ya tiene su billete para el Mundial Sub-20, junto al país anfitrión, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Inglaterra, Francia, Guatemala y Honduras, entre otros, a falta de que todavía se decidan 10 plazas.

Finalmente, la FIFA adelantó que estudia "posibles sanciones" para la federación indonesia y subrayó su "compromiso" para "llevar a cabo el proceso de transformación tras la tragedia ocurrida en octubre de 2022", en alusión a la estampida que se produjo en un partido de fútbol en Indonesia, donde murieron mas de un centenar de personas.

El comunicado del presidente de la federación de fútbol de Indonesia rezaba: "Tenemos que ser fuertes. Les pido a todos los amantes del fútbol que mantengan la cabeza alta ante esta difícil decisión (...) Es el momento en que tenemos que demostrar a la FIFA que trabajamos duro para transformar el fútbol".