La increíble remontada del Sheffield Wednesday y el hincha que no tuvo fe y se perdió un día histórico

El fútbol es un deporte que nunca deja de sorprender y si no que se lo digan a los aficionados del Sheffield Wednesday, uno de los clubes más antiguos del mundo que este jueves vivió, seguramente uno de los momentos más felices de su larguísima historia.

Venían de perder por 4-0 ante el Peterborough United en la ida de semifinales del playoff de ascenso a la Championship, la segunda división inglesa, consiguieron llevar el partido a la prórroga con un gol en el minuto 97, se sobrepusieron a otro tanto en propia puerta en el tiempo extra y alcanzaron los penaltis. En las penas máximas no fallaron y se jugarán el billete hacia una superior categoría en la final de Wembley. El 'Milagro de Hillsborough' lo han llamado.

