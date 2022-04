El increíble cambio físico de Wesley Sneijder

En las últimas horas, ha sido noticia el exjugador neerlandés Wesley Sneijder por el cambio físico que ha sufrido tras haberse retirado en el año 2019.

Este jueves tuvo lugar un partido benéfico por Ucrania y en ese choque se ha visto a un Sneijder que nada tiene que ver con el jugador que pasó por equipos como Real Madrid o Inter de Milán.

Sneijder, sobre su etapa en el Real Madrid: "La botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga" El holandés publica este viernes su autobiografía y relata cómo fue su etapa en el conjunto blanco. "Iba por la calle gastando miles de euros y pagando cosas a la gente", confiesa. 25 jun 2020 - 10:31

Y dicha imagen del exjugador neerlandés no ha pasado desapercibida para la gente a través de las redes sociales.

Como decíamos, el neerlandés jugó en equipos como Real Madrid o Inter, incluso en el equipo italiano fue campeón de todo en el año 2010.

Su último equipo fue el catarí Al-Gharafa y se puede ver que ahora con sus 37 años, su figura no tiene nada que ver con la figura que tenía cuando era futbolista.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

PROBLEMAS CON EL ALCOHOL

En una autobiografía, el propio Wesley Sneijder confesaba sus problemas con el alcohol cuando no supo adaptarse a la capital española en las dos temporadas que pasó en el Real Madrid y que, además, coincidieron con su divorcio.

"Jugué bastante bien, pero dijeron que podría haberlo hecho aún mejor. Me quedé solo (tras su divorcio) y no me di cuenta de que la botella de vodka era mi mejor amiga", reconoce en su autobiografía. "Me hundí físicamente, corría menos, seguí jugando pero cada vez peor".