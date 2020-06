Sneijder, sobre su etapa en el Real Madrid: "La botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga"

El holandés Wesley Sneijder publica este mismo viernes su autobiografía, un libro donde desvela la faceta más privada de su vida como futbolista profesional. "Era joven y me gustaba ser el centro de atención", reconoce en un libro que ha generado mucha expectación por los secretos que esconde su etapa en el Real Madrid. "Eres adorado como jugador del Real Madrid e iba por la calle gastando miles de euros y pagando cosas a la gente", relata.

Sneijder, que llegó al conjunto blanco en el año 2007, reconoce que no supo adaptarse a la capital en las dos temporadas que pasó en el Real Madrid y que, además, coincidieron con su divorcio. "Jugué bastante bien, pero dijeron que podría haberlo hecho aún mejor. Me quedé solo (tras su divorcio) y no me di cuenta de que la botella de vodka era mi mejor amiga", reconoce en su autobiografía. "Me hundí físicamente, corría menos, seguí jugando pero cada vez peor", cuenta.

Sobre su fichaje por el Real Madrid, el holandés asegura que Mijatovic fue el hombre que le permitió recalar en el conjunto blanco. "Estaba con mi agente y sacó un papel de su bolsillo, lo abrió y lo vi todo: tres millones de euros por temporada y un contrato de cinco temporadas", confiesa el futbolista.