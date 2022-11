Ya hay fecha para el comienzo de la próxima temporada en la Premier League

La Premier League 2023/2024 comenzará el próximo 12 de agosto y terminará el 19 de mayo de 2024, confirmó este martes la liga inglesa.

The 2023/24 #PL season will start on 12 August 2023 and end on Sunday 19 May 2024 ??



?? https://t.co/21AzB6DIVMpic.twitter.com/ZGy2ZNYRiz