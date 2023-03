Haaland, "deshecho" y "muy frustrado" por perderse el encuentro frente a España

El jugador noruego Erling Braut Haaland se encuentra "deshecho" y "muy frustrado" al conocer la noticia de que no podrá disputar el primer partido de fase de grupos de clasificación para la Eurocopa 2024 en el que se iba a enfrentar a la Selección española, según ha admitido el seleccionador noruego Ståle Solbakken.

"Haaland estaba deshecho cuando hablé con él en la habitación la pasada medianoche. Estaba afectado" admitió Solbakken en la rueda de prensa de la concentración del combinado noruego que se encuentra en Marbella, la 'segunda casa' del propio Haaland.

Haaland se perderá el partido frente a España en La Rosaleda por lesión La Federación noruega de fútbol confirma que el delantero del Manchester City arrastra una lesión en el pubis que le impedirá jugar este sábado ante España.





La selección nórdica ha informado unas horas antes de que el delantero del Manchester City no podrá estar disponible para jugar el sábado en La Rosaleda por unas molestias que acarrea en el pubis tras el último partido en el que se enfrentaron al Burnley que terminó 6-0 con hat-trick del noruego, además también se perderá el partido contra Georgia.

"Tenía una pequeña molestia en el pubis. Pensábamos que todo iría bien, pero cuando llegó aquí, fue a peor. Lo hemos examinado y concluido que es una lesión que nos llevará demasiado tiempo curar", reconoció ante los medios el médico de la selección, Ola Sand.

"Si lo hubierais visto en mi habitación del hotel a las doce de la noche, lo habríais entendido. Está muy frustrado, ha hecho todo lo que ha podido", dijo Solbakken, recordando que Haaland disputó en junio cuatro encuentros de Liga de Naciones con la selección noruega cuando estaba en plenas negociaciones para fichar por el City.



El técnico noruego elogió el "buen diálogo" mantenido con el equipo que dirige Pep Guardiola y evitó especular sobre si Haaland habría jugado de tratarse de un partido decisivo o si podrá estar a disposición del City para el próximo partido de Premier League: "Lo que sé es que ahora no puede jugar".

La imposibilidad de no tener disponible al "mejor" delantero del mundo supone una "decepción", admitió Solbakken, quien reconoció no obstante que el grupo se siente "fuerte" y "motivado".



Solbakken aseguró que no llamará a ningun jugador para sustituirle, algo que tampoco ha hecho para cubrir la ausencia del central Kristoffer Ajer (Brentford), baja a última hora.



El partido entre España y Noruega, correspondiente a la 1ª jornada de la fase de grupos de la Clasificación para el Europeo 2024, se disputa este sábado en Málaga a las 20.45 horas, y será retransmitido por Tiempo de Juego.