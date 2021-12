El París Saint Germain se atasca ante el Niza; el Marsella asalta la segunda plaza

PSG, 0 - Niza, 0

El París Saint Germain no pudo ante el Niza (0-0), en un duelo que celebró el séptimo Balón de Oro de Leo Messi que no pudo recompensar a su afición con un triunfo, en la decimosexta jornada de la Ligue 1. El conjunto de Mauricio Pochettino, que no pudo contar con Neymar, lesionado, ni con Sergio Ramos, al que el técnico le dio descanso, se enredó ante el orden del conjunto de Christophe Galtier, que demostró el por qué está instalado en la parte alta de la clasificación.

Nantes, 0 - Marsella, 1

El Marsella que se alzó al segundo lugar tras ganar en Nantes en el estadio de la Beaujoire (0-1). El equipo de Jorge Sampaoli rentabilizó el tanto del brasileño Gerson a la media hora ante un rival que jugó sesenta minutos con un futbolista menos por la expulsión de Nicolas Pallois.

Lyon, 1 - Reims, 2

El Reims de Oscar García Junyent, que no pudo estar en el banquillo a causa del covid, sumó en el Parque Olímpico ante el Lyon su segundo triunfo seguido (1-2). El choque estaba abocado al empate después de que Wout Faes adelantara a los visitantes y de que Karl Toko Ekambi lo igualara. Pero en el tiempo añadido, un gran error del meta Anthony Lopes que aprovechó Hugo Ekitike para aliviar al Reims que se aleja del descenso.

Stade Rennes, 1 - Lille, 2

El Lille se reencontró con el triunfo en el Roazhon Park y sacó al Stade Rennes del segundo puesto (1-2). El campeón, que llevaba seis partidos sin sumar los tres puntos, encarriló el choque en la primera parte con los tantos de los portugueses Xeca y Renato Sanches. El equipo local solo acortó distancias a cinco minutos del final por medio de Benjamin Bouregeaud.

Clermont, 2 - Lens, 2

El Clermont obtuvo un empate en su campo contra el Lens que le saca del descenso en el Stade Gabriel Montpied. Los visitantes fueron por delante en dos ocasiones. Primero con un autogol de Johan Gastien que neutralizó Yohan Magnin poco antes del descanso. Y después, al inicio de la segunda parte, con el tanto de Seko Fofana. Pero pasada al hora de juego, Mohamed Bayo empató para el cuadro de Pascal Gastien que sumó un punto que le sacó de los tres últimos puestos.