El día que Cesc Fábregas agredió a Alex Ferguson con una porción de pizza

El incidente ocurrió tras un encuentro liguero en 2004 entre el Arsenal y el Manchester United. Los red devils de Sir Alex Ferguson ganaron al equipo de Londres por 2-0. El primer tanto llegó tras un polémico penalti y el segundo, en último minuto del partido. La polémica llegó tras el pitido final en el túnel deOld Trafford.

Los jugadores de ambos equipos se pusieron a pelear fuera de los vestuarios mientras Wenger y Fergusondiscutían. En medio de ese caos, una porción de pizza salió volando por encima de las cabezas los jugadores y acabó aterrizando en Sir Alex Ferguson. Este montó en cólera pero nunca halló al culpable. "Hasta el día de hoy, no tengo idea de quién es el culpable", señaló el técnico inglés en 2013.

La duda de quién lanzo aquella porción pasó tiempo sin ser resuelta hasta que en 2017 un exjugador del Arsenal confesó que fue él quien lanzo aquel trozo de pizza. Se trató de Cesc Fábregas, jugador gunner entre 2003 y 2011 e internacional con la selección española. El catalán volvió a recordar recientemente aquel incidente en ITV Sport.

"Estaba muy frustrado y molesto porque perdí. Entré rápidamente al vestuario y había algo de comida allí, me moría de hambre. Tomé una porción de pizza y comenzamos a escuchar ruidos", recuerda el futbolista de 35. Fue entonces cuando salió del vestidor y vio todo el follón montado: "Lo primero que se me ocurrió fue tirar la pizza porque no tenía el coraje para entrar en esa pelea. Aparentemente golpeó a Sir Alex Ferguson".

Otro de los que estuvo presente en aquel altercado fue Rio Ferdinand que no se olvida a día de hoy del cabreo que se cogió el exentrenador escocés. "Un guardia de seguridad tuvo que evitar que intentara entrar al vestuario. Ya sabes cómo es, se le fue la cabeza" desveló el inglés su podcast Vibe with Five. El exdefensa de los red devils también ha asegurado que fue poco probable que Fábregas tuviese la intención de golpear a Ferguson: "No creo que él tuviera la intención de arrojárselo, creo que simplemente lo tiró por la puerta y le dio".