Dani Ceballos elogia a Unai Emery en su primer vídeo como jugador del Arsenal

Dani Ceballos ha llegado a Londres y su primer saludo desde las redes sociales del Arsenal ha arrasado en likes. El jugador de Utrera (Sevilla) ha mostrado su alegría al llegar al club inglés en los vídeos de Twitter. En uno de ellos, el nuevo gunner ha anunciado a la afición que le pueden llamar Dani. Ha hablado también de su nuevo entrenador, Unai Emery, y ha elogiado al que fuera técnico del Sevilla y del PSG: “La verdad es que Unai fue el punto de inflexión para que yo llegara a este grandísimo club. Es un entrenador español, me conoce de mis anteriores etapas en otros clubes, y la verdad es que estoy muy feliz de poder ayudar al Arsenal a conseguir los objetivos. Es un entrenador muy táctico y me viene fenomenal para corregir mi posición en el campo y creo que tanto él como yo vamos a aportar nuestro granito de arena para hacerme mejor jugador”.

El Real Madrid hizo oficial este jueves la cesión del medio andaluz al Arsenal hasta finales de junio de 2020, lo que supone un "enorme orgullo", declaró el jugador, de 22 años, a la web de su nuevo equipo.

Ceballos llegó al Real Madrid en julio de 2017, procedente del Real Betis, firmando por seis temporadas, pero dos cursos después se marcha de la entidad madridista por una campaña en busca de minutos.

A pesar de sus buenas actuaciones con la selección nacional absoluta y con la Sub-21, con la que ganó la pasada Eurocopa, parece que el técnico blanco, Zinedine Zidane, no contaba con él para esta temporada.

También celebró que coincidirá con otros compatriotas, como Nacho Monreal y Héctor Bellerín, con quien mantiene amistad y al que le planteó la posibilidad de cambiar temporalmente Madrid por Londres.

"Me dijo que no me lo pensara dos veces, porque ésta es una gran ciudad y un gran club; y porque me lo voy a pasar genial. Estoy deseando verle para darle las gracias por su ayuda para llegar aquí", explicó Ceballos.

La pareja del nuevo jugador del Arsenal, María Sánchez del Moral, también ha mandado un mensaje en Instagram mostrándose muy orgullosa de su novio.