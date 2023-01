Heredero de Pelé en el Santos

Críticas a Neymar por no acudir al funeral de Pelé: "Ha presionado al PSG para ir de fiesta y no para esto"

El sucesor de Pelé en el Santos y en la canarinha ha sido duramente criticado por no acudir al sepelio de 'O Rei'. Aficionados y medios no entienden por qué no ha acudido.