Cristiano Ronaldo no será embajador de la candidatura de Arabia Saudí al Mundial 2030

El Al Nassr saudí niega que en el contrato firmado por el delantero portugués Cristiano Ronaldo exista algún tipo de incentivo para que promueva una candidatura conjunta de Arabia Saudí junto a Grecia y Egipto para albergar el Mundial de Fútbol de 2030.

Informaciones sugirieron que el acuerdo del de Madeira incluía una prima adicional para actuar como embajador de la candidatura saudí para esta Copa del Mundo, para la que también opta ya de forma oficial precisamente Portugal, en un proyecto conjunto con España y Ucrania.

"El Al Nassr FC desea aclarar que, contrariamente a las noticias aparecidas, el contrato de Cristiano Ronaldo no implica ningún compromiso con ninguna candidatura a la Copa del Mundo. Su principal objetivo es el Al Nassr y trabajar con sus compañeros para ayudar al club a alcanzar el éxito", zanjó el club en un comunicado este martes.

Al Nassr FC would like to clarify that contrary to news reports, Cristiano Ronaldo's contract with Al Nassr does not entail commitments to any World Cup bids.



His main focus is on Al Nassr and to work with his teammates to help the club achieve success.