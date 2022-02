El Chelsea logra su primer Mundial de Clubes con un penalti en la prórroga ante el Palmeiras

El Chelsea se proclamó este sábado campeón del Mundial de Clubes por primera vez en su historia después de vencer al Palmeiras brasileño (2-1) gracias a un gol de Kai Havertz en el tiempo de prórroga, en una final disputada en el estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

The world is ours! ?? pic.twitter.com/Yl8F5OMIWv