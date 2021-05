El Manchester United anunció la renovación de su delantero uruguayo, Edinson Cavani, hasta 2022.

El '7' charrúa, con 15 goles esta temporada, se ha convertido en pieza clave del equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer y extiende su vínculo con el club de los "diablos rojos" un año más.

���� ���� �������������� ��



One more year of @ECavaniOfficial! ��#MUFC#Cavani2022