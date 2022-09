Braithwaite: "No sé si lo tomé como acoso, pero no sentí que me presionaran para irme del Barça"

El delantero internacional danés del Espanyol Martin Braithwaite negó este martes en la concentración de la selección de Dinamarca que sufriera presiones por parte del Barcelona para abandonar el club el pasado verano.

"No sé si lo tomé como acoso, pero no sentí que me presionaran para irme", dijo el jugador a medios daneses.

Braithwaite, fichado en el mercado de invierno de 2020 por el Barcelona procedente del Leganés, fue descartado por el técnico Xavi Hernández y quedó fuera de las convocatorias durante la pretemporada mientras el club quería rescindirle el contrato, lo que provocó críticas de la Asociación de Futbolistas de Dinamarca, cuyo presidente llegó a hablar de "acoso".

"Sabía desde hacía tiempo que me tenía que ir. Quería jugar al fútbol y el entrenador no creía en mí, así que no había nada que hacer. Hubo momentos en los que creí que podría cambiar las cosas, pero hay otros en los que te das cuenta de que no es posible", afirmó.

Braithwaite ha tenido un buen arranque en el Espanyol, con dos goles en tres partidos, y admite que el cambio al club rival fue una combinación de varios factores.

"El Espanyol fue el que más me atrajo, era perfecto. Lo más importante para mí fue el proyecto y el siguiente paso en mi carrera. Pero a la vez podía quedarme viviendo con mi familia en Barcelona y los niños podían ir a la misma escuela. Eso también ayudó", dijo.

El delantero danés resaltó que la forma de jugar de su nuevo equipo se adapta bien a la suya y que llevaba mucho tiempo esperando a poder jugar y demostrar lo que sabe.

"No contaba con que todo fuera a salir de esta forma, pero estoy muy contento. Esto muestra simplemente que el trabajo duro siempre da beneficio", explicó.