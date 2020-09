Aubameyang renueva con el Arsenal hasta 2023

El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang ha renovado este martes su contrato con el Arsenal hasta 2023, ampliando dos temporadas su vinculación con el conjunto 'gunner', despejando todos los rumores sobre su futuro antes de que el próximo mes de enero pudiese negociar con cualquier otro club.

"¡Pierre-Emerick Aubameyang ha firmado un nuevo contrato de tres años con nosotros!", anunció el Arsenal después de que el ariete africano estampase su firma en el nuevo contrato. 'Auba' terminaba su contrato en junio de 2021 y habría podido negociar, sin traspaso, su salida del equipo londinense.

El jugador de 31 años llegó al Arsenal hace dos años y desde entonces ha disputado 111 partidos y ha marcado 72 goles. En su primera temporada completa, Aubamayenga ganó conjuntamente la Bota de Oro de la Premier League con 22 goles.

La temporada pasada anotó 29 goles en 44 apariciones en todas las competiciones, anotando un doblete en la victoria final de la FA Cup contra el Chelsea. Esta temporada también arrancó con idéntica suerte tras marcar al Liverpool en la final de la Community Shield que acabaron conquistando en los penaltis.

