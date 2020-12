El Arsenal notifica tres posibles casos de coronavirus

El Arsenal ha notificado la baja de tres de sus jugadores por posibles casos de coronavirus. El partido de esta tarde ante el Chelsea (18.30h) se ha disputado sin problemas, aunque con la vista puesta en estos estos tres futbolsitas.

El primero de ellos es el defensa brasileño Gabriel, que se encuentra aislado por un contacto estrecho con un contagiado y se perderá al menos los próximos tres partidos. Por su parte, los otros dos brasileños David Luiz y Willian, también han causado baja después de sentirse mal antes del encuentro frente al Chelsea.

Tanto el defensor como el extremo han dado negativo en la PCR realizada por el equipo, pero seguirán aislados y en observación los próximos días.

�� Updates on the following players…



Gabriel - COVID close contact, now isolating and will miss the next three matches



David Luiz and Willian - both are unwell but have both recently tested negative



We will continue to monitor, support and assess their conditions #ARSCHEpic.twitter.com/E3pCHbQ1OH