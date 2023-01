El Al-Nassr 'se carga' a Aboubakar para dejar espacio a Cristiano

Cristiano Ronaldo ha llegado al Al-Nassr en un acuerdo histórico para la liga saudí, lo que ha provocado cambios lógicos dentro de la estructura del club... y en la plantilla. En concreto, el fichaje de Cristiano ha desembocado en la salida del que hasta ahora era una de las referencias en el ataque del líder de la liga saudí.

Se trata del delantero internacional camerunés, Vincent Aboubakar, al que incluso le pudimos ver en el Mundial de Qatar con su selección. El Al-Nassr le ha rescindido el contrato para poder incorporar a Cristiano Ronaldo, ya que en la liga saudí existe una limitación de extranjeros que se pueden tener en plantilla, lo que ha provocado que sea Aboubakar el que pague los platos.

