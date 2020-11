Al Ahly alza su novena 'Champions' Africana en el 'derbi del siglo'

El equipo cairota Al Ahly alzó este viernes su novena Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) al derrotar a su eterno rival egipcio, el Zamalek, por 1-2 tras un ajustado partido y un gol en el minuto 86 que lo consagró como el equipo más laureado del continente.

El denominado por la prensa egipcia como "derbi del siglo", comparando incluso el partido con un clásico encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid, empezó sin decepcionar a nadie: mucha intensidad, desgaste físico y oportunidades. Por primera vez, Al Ahly y Zamalek se enfrentaban en una final de la Liga de Campeones Africana.

Los dos equipos saltaron al verde tras dedicar un minuto de silencio a Diego Armando Maradona, pero sin perder la concentración de cara a un partido más que especial entre dos equipos con una rivalidad histórica que cada año se disputan la liga egipcia y que, en esta ocasión, se jugaban ser el mejor del continente.

Ambos equipos salieron fuertes, a pesar de tres bajas importantes en cada cuadro por positivo en COVID-19, pero desde el pitido inicial el Al Ahly se mostró muy contundente y ansioso por perforar la portería del Zamalek.

Bensharki lideró el ataque desde la banda izquierda, pero fue el veterano media punta egipcio Shikabala, de 34 años, quien se sacó de la chistera una carrera por la banda derecha, penetró en el área del Al Ahly deshaciéndose de tres defensores con regates de pura fantasía y culminó la acción con un trallazo que perforó la portería de El Shenawy por una escuadra (1-1, min. 31).

Arrancó la segunda mitad como la primera, con el Al Ahly presionando muy arriba y la zaga del Zamalek intentando no flaquear, saliendo con la pelota controlada con las acciones del internacional tunecino Ferjani Sassi.

El Zamalek generó pocas ocasiones más allá de un balón al poste de Zizo en el minuto 64 que casi sorprendió a El Shenawy con un disparo desde la zona de tres cuartos y el partido se estancó, mostrando poco fútbol y oportunidades contadas como un tiro libre de Afsha en el 80 que se fue rozando la madera.

Cuando todo indicaba que el partido iba a la prórroga, el mismo Ashfa encontró un balón suelto en la frontal del área del Zamalek y lo empalmó de volea, mandando un obús a la portería rival y poniendo el definitivo 1-2 (min. 86).

El centrocampista celebró el gol con rabia, quitándose la camiseta y mostrando con orgullo el escudo del Al Ahly, que se consolida como el campeón africano con 9 títulos, el equipo más laureado del continente.

