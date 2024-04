El Brentford certifica la permanencia; El Burnley mantiene la fe a costa de un Sheffield hundido

El Luton se lo jugará todo en la recta final de la Premier League tras un desplome ante su afición, superado en todo momento por el Brentford y encontrando en Kaminski el mejor jugador del partido pese a encajar hasta cinco goles. La goleada habría sido escandalosa de no ser por el portero belga que salvó a su equipo hasta que Wissa colocó en la escuadra un derechazo imparable a los 24 minutos.

Lejos de llegar en el segundo acto la reacción local, los goles se fueron encadenando para dar forma a la goleada del Brentford. Un testarazo tras córner de Ethan Pinnock, el premio a la insistencia de Lewis-Potter y Schadem a placer. Entre medias paradas de Kaminski hasta que un Luton tocado, firmó el tanto del honor en el añadido gracias a la presión de Berry y el mal pase de Ajer.

Ya está al borde del precipio el Sheffield, que lo intentó de todas formas, que incluso fue mejor en el comienzo del encuentro, cuando se estrelló contra el portero Arijanet Muric, pero que fue goleado por el Burnley, mucho más efectivo cuando se acercó a las proximidades de Ivo Grbic, desacertado, en cualquier caso, en el 0-1 en contra.

