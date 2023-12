Montse Tomé: "Lo que ocurra en el vestuario es importante que lo protejamos"

La comparecencia de la seleccionadora española, Montse Tomé, en la previa del partido de Liga de Naciones este martes ante Suecia en La Rosaleda de Málaga, estuvo marcada este lunes por el nombre de Aitana Bonmatí y el error en los cambios en el partido contra Italia, de lo que mantuvo que "lo que ocurra en el vestuario es importante" que lo protejan y se quede dentro.



Montse Tomé se reafirmó en lo que declaró tras la derrota del pasado viernes ante Italia en Pontevedra (2-3), cuando argumentó que la jugadora del Barça y reciente Balón de Oro, Aitana Bonmatí, les avisó demasiado tarde de que no podía continuar en el partido y por eso el equipo salió con diez y Esther González entró ya tras el gol: “Después del partido ya di mi explicación y me remito a lo mismo”, insistió, para rápidamente desviar el foco: “Estamos centradas al partido de Suecia, con ganas de terminar los entrenamientos con buenas sensaciones para el partido de mañana”, dijo.

La Cadena COPE ya explicó el pasado viernes el problema entre la seleccionadora nacional y Aitana Bonmatí, que le pidió no salir tras el descanso y la seleccionadora metió a Esther sin calentar.

La explicación de Montse Tomé





La explicación que dio Montse Tomé el pasado viernes fue que en el descanso hizo el cambio de Athenea del Castillo por Lucía y cuando iban a entrar en la segunda parte, Aitana les avisó “con poco tiempo” de que no podía continuar por encontrarse mal, por lo que no tuvo "tiempo para que Esther pudiera calentar y entrar en el partido”.



Una versión que Athenea contradijo en el pospartido: "Los cambios los ha dicho nada más empezar la charla, habrá sido un error de cálculo, no te podría decir. Es algo que no podemos repetir", indicó.



Tomé, por su parte, ha desmentido a la futbolista del Real Madrid este lunes al afirmar que “Athenea no tuvo el tiempo suficiente para tener la información adecuada para poder hablar: son cosas que se quedan entre nosotras y no haría bien si esto lo pongo aquí en la voz de todos”, apuntó. Para zanjar toda la polémica que rodea a las contradicciones del último encuentro, Tomé prefiere que "lo que ocurra dentro del vestuario es importante que lo protejamos y sea nuestro", añadiendo que quiere "lo mejor para todos" y que "hay que pensar en la palabra equipo".

El partido de este martes





Preguntada por si jugará Aitana Bonmatí este martes, no quiso dar pistas, aunque sí confirmó que el domingo no entrenó “porque al doctor le transmitió que se encuentra indispuesta”. En el entrenamiento de la tarde del lunes en La Rosaleda, Bonmatí sí reapareció para entrenar junto a sus compañeras y está disponible.



Sobre si habrá rotaciones en el once inicial, prefirió "no darles ventajas a Suecia" diciendo quiénes van a jugar: "En la selección tenemos pocos partidos y tenemos suerte de contar con 24 jugadoras que queremos ver. En función de lo que nos plantee Suecia, veremos que soluciones podemos dar y valoraremos quienes pueden comenzar", indicó.



Con el objetivo cumplido de obtener el billete matemático a la final entre cuatro de la Liga de Naciones como primera de grupo, gracias al triunfo de Suiza ante Suecia en la jornada anterior, asume que "en todos los partidos han habido cosas muy positivas y otras cosas que mejorar".



De Suecia destacó que es una selección intensa, con jugadoras fuertes y un equipo "muy completo", por lo que tienen "que tener capacidad de centrarse en entrenar, disfrutar de este estadio, de su fútbol y que mañana haya un estadio lleno de gente", finalizó.