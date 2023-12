Montse Tomé echa la culpa a Aitana Bonmatí de que España saliera con 10 en la segunda parte

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, ha asegurado que empezaron la segunda parte con una jugadora menos, encajando en ese momento el primer gol de Italia en la derrota en Pasarón (2-3), porque Aitana Bonmatí les avisó "con poco tiempo de antelación" de que no podía "continuar".

"En el descanso hicimos el cambio de Athenea por Lucía, y cuando íbamos a empezar la segunda parte Aitana nos avisa con poco tiempo de antelación de que no puede continuar. No tenemos tiempo de que Esther pueda calentar, por eso iniciamos la segunda parte con una jugadora menos", explicó en rueda de prensa.

El surrealista despiste de la selección española que desencadenó en el empate de Italia España jugó su quinto partido de la Fase de Grupos de la Liga de las Naciones ante Italia y el encuentro nos ha dejado un surrealista momento que condenó a las de Montse Tomé Redacción Deportes 01 dic 2023 - 22:40

Además, insistió en que el primer cambio estaba previsto, pero no el de la Balón de Oro. "El cambio de Lucía por Athenea estaba previsto, buscábamos meter a Italia en su propio campo", afirmó. "En la segunda parte, con el primer cambio de Lucía intentamos tener más profundidad. En la primera, el campo estaba bastante resbaladizo y no tuvimos muchas ocasiones. Después, teníamos tres jugadoras que podían generar más profundidad. Tuvimos ocasiones de Tere, de Salma, de Mariona... lo intentamos hasta el final pero no conseguimos puntuar", indicó.

Athenea del Castillo niega la versión de la seleccionadora

Athenea del Castillo, autora del primer gol pidió “perdón” por el error de arrancar la segunda parte con una futbolista menos. Una circunstancia a la que no encuentra explicación porque, según reveló la futbolista del Real Madrid en la zona mixta a los periodistas, la seleccionadora Montse Tomé comunicó a sus jugadoras los dos cambios “nada más empezar la charla”.

“Hemos empezado con una jugadora menos pero no sabría decir el por qué. Son cosas que no se pueden volver a repetir. Ha sido un error y pedimos disculpas porque no se puede volver a repetir”, comentó tras el encuentro. “Los cambios los ha dicho nada más empezar la charla, habrá sido un error de cálculo, no te podría decir. Es algo de lo que tenemos que aprender porque no se puede volver a repetir”, reiteró.