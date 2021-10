El Barcelona trabaja para batir al Koge; Moller guía la goleada del Real Madrid

Ni el terreno de juego de césped artificial, ni que el Koege danés sea líder en su Liga y que tan sólo hubiese perdido uno de los últimos 23 partidos que había disputado en su estadio; ni las rotaciones, ni la lesión de la mejor jugadora europea según la UEFA, Alexia Putellas, impidieron que el Barcelona sumara otro triunfo, en este caso por 0-2, con goles de Fridolina Rolfö y de Jennifer Hermoso de penalti.

Pero el actual campeón de Europa se encontró con más apuros de los esperados ante un debutante de la máxima competición europea que había caído en la primera jornada por 5-0 ante el Hoffenheim alemán y que se defendió con uñas y dientes. Jonatan Giráldez dio descanso de inicio a algunas titulares habituales, como Irene Paredes, Mapi León, Patri Guijarro y Aitana Bonmatí.

Las reemplazaron jugadoras como Syrstad Engen y Fridolina Rolfö, dos de los fichajes de este verano, que hasta ahora han contado con pocos minutos, y Jennifer Hermoso, que fue titular por primera vez tras su lesión.





FICHA DEL PARTIDO

0 - Koege: Marckese; Faerge, Svendsen, Guldbjerg, Obaze, Markvardsen; Pokorny (Thrane Hornemann, min. 89), Fitzgerald, Jankovska (Sajewich, min. 82), Floe Nielsen; y Carusa.



2 - Barcelona: Paños; Torrejón, Pereira, Jana Fernández (Mapi León, min. 46), Melanie (Ouahabi, min. 63); Engen (Guijarro, min. 46), Vilamala (Aitana, min. 46), Hermoso; Martens, Graham Hansen y Rolfö (Oshoala, min. 71).



Goles: 0-1, min. 62: Fridolina Rolfö. 0-2, min. 90+5: Jennifer Hermoso (p).



Árbitro: Esther Staubli (Suiza). Mostró tarjeta amarilla a Melanie Serrano (min. 30) por el Barcelona y a Kyra Carusa (min. 90+5) para el Koege.



Incidencias: partido de la segunda jornada del grupo C de la Liga de Campeones femenina de fútbol disputado en el Koege Stadion

Un 'hat trick' de la danesa Caroline Moller en la primera parte sentó las bases de la cómoda victoria del Real Madrid contra el Breidablik islandés (5-0) en su estreno como local en la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina de fútbol..

Gracias a este resultado las madridistas suman seis puntos de seis posibles y fijan la vista en el París Saint-Germain, con el que previsiblemente terminarán peleándose por el liderato.





