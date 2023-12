Mapi León se rompe el menisco

Mala suerte para el Barcelona. Mapi León, central titular del equipo y una de las jugadoras más destacadas del conjunto de Jonatan Giraldez ha sufrido una lesión en la rodilla derecha en el entrenamiento de este viernes y estará varios meses de baja. La aragonesa, tal y como ha comunicado el Barcelona, se ha roto el menisco externo y deberá pasar por el quirófano.

?? [COMUNICAT MÈDIC]



La jugadora del primer equip femení María León s'ha fet, durant l'entrenament d'aquest divendres, una ruptura del menisc extern del genoll dret. pic.twitter.com/7Be0UifxvZ — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) December 8, 2023

Mapi León, recientemente nominada al premio The Best a mejor jugadora del 2023, fue pieza clave en la consecución de la Liga de Campeones pasada y no se coronó campeona del mundo con España por su negativa a acudir a la convocatoria de Jorge Vilda. Esta temporada ha disputado 8 partidos con el equipo en los que ha marcado un gol.