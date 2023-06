Alex Morgan se posiciona a favor de 'Las 15' : "Deberían estar en este Mundial"

Uno de los temas más candentes en la actualidad del fútbol femenino durante los últimos meses ha sido la renuncia de 15 jugadoras a la selección femenina de España. Un asunto que ha traído mucho debate en los últimos meses, con varias jugadoras regresando a la citación de Jorge Vilda, como fue el caso de Aitana Bonmatí, Ona Batlle y Mariona Caldentey en la última lista.

Este tema de debate ha llegado incluso a ser comentado por una de las grandes figuras, por exposición, del fútbol femenino a nivel mundial, como es Alex Morgan. La jugadora de la selección de los Estados Unidos y de los San Diego Wave quiso hablar sobre ellas en rueda de prensa.

"You look at Spain and there are absolutely some players who should be at the World Cup who will not be there" Alex Morgan talking about the inequalities that still exist within the women's game pic.twitter.com/fMA9F90Ip5