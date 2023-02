Xavi: "Leo es un amigo y estamos en contacto permanente; el Barça es su casa y tiene las puertas abiertas"

Xavi Hernández tiene claro que la obligación del Barcelona es lograr la clasificación para los octavos de final de la Europa League, aunque su rival este jueves sea "el mejor Manchester United de los últimos años, y está demostrando ser uno de los mejores equipos de Europa".

"Veremos si estamos a la altura de la Europa League, no lo estuvimos de la Champions. No podemos decir que el Barça ha vuelto, mañana tenemos un examen y hay que demostrarlo en el campo. Cada partido para el Barça es un examen pero este lo es más", enfatizó Xavi en la previa del partido de vuelta del playoff de clasificación, en Old Trafford.

Y es que la consecución de objetivos es una constante en el Barcelona: "No puedo tirar nada, no estamos para elegir títulos, somos el Barça. Tenemos cuatro trofeos, y llevamos uno. Si no pasamos, es un título perdido. La Europa League y la Copa claro que también nos hacen mucha ilusión", al margen de LaLiga, dominada por el equipo azulgrana.

Las bajas "no serán excusa". Faltan jugadores clave como Gavi, Pedri o Dembélé: "Dembélé porque es un futbolista que marca diferencias. Pedri es un hombre de referencia en el centro del campo y no pierde balones. Gavi es pura pasión, que es lo que necesitamos mañana. Tenemos alternativas para que no se noten estas bajas".

¿Y el futuro de Leo Messi?

A la pregunta de Helena Condis, Xavi 'tiró' de naturalidad para hablar de la relación con el futbolista del PSG: "Para Leo , esta es su casa y tiene las puertas abiertas. Es un amigo, estamos en contacto permanente. Con el presi hablamos de muchas cosas, pero depende de él, de lo que quiera hacer en el futuro y de lo que quiera el club. Pero esta es su casa. El mejor futbolista del mundo y de la historia encajaría siempre".

Cabe recordad que hace apenas una semana, el padre y representante de Leo Messi, Jorge Messi, dijo en Barcelona que no tiene nada cerrado con el Barcelona y descartaba la vuelta del delantero argentino al club catalán.

