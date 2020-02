Roma y Leverkusen, a octavos; el LASK Linz su sueño

El Bayer Leverkusen, el Wolfsburgo y la Roma sellaron su pase a los octavos de final de la Liga Europa igual que el Basilea, el LASK Linz austríaco, verdugo del AZ Alkmaar de Holanda.

El fútbol alemán dio un paso al frente en la carrera al éxito del torneo. Tanto el Leverkusen como el Wolfsburgo ganaron con autoridad a dos equipos reputados. El Oporto y el Malmoe, incapaces de aprovechar su condición de local en los enfrentamientos de vuelta.

En Do Dragao, el Bayer Leverkusen, que había ganado en su estadio por 2-1, se impuso en Portugal por 1-3. A la hora de juego estaba el duelo y el enfrentamiento sentenaciado. El argentino Lucas Alario anotó a los diez minutos y al inicio de la segunda parte Karen Demirbay y Kai Havertz subrayaron la superioridad germana. Fue el maliense Moussa Marega el que maquilló el marcador con la situación sentenciada.

Un 2-1 que dejaba la eliminatoria abierta también cosechó en la ida el Wolfsburgo, que volvió a ganar en Malmoe (0-3). El croata Josip Brekalo, Yannick Gerhardt y el brasileño Joao Victor dejaron sin recorrido europeo al equipo escandinavo.

La Roma rentabilizó el 1-0 conseguido en el Olímpico. El Gante, en el 25 llegó a equilibrar el enfrentamiento con el tanto del canadiense Jonathan David. Pero el entusiasmo le duró solo cuatro minutos. Hasta que el holandés Justin Kluivert logró el empate (1-1).

Un doblete de Marko Raguz prolongó el sueño del LASK Linz (2-0). Debutante en la competición el conjunto austríaco se situó en octavos tras ganar al AZ Alkmaar, con el que había empatado a un tanto en holanda.

También progresó el Basilea, que tras ganar en Chipre al APOEL cumplió con el trámite gracias a un penalti transformado por Fabian Frei poco antes del descanso.



