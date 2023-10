UEFA aplaza el Villarreal-Maccabi Haifa al 6 de diciembre, fecha de la segunda eliminatoria de Copa

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha acordado, ante la situación bélica en Israel y la franja de Gaza, "tras una exhaustiva evaluación de la actual situación de seguridad" en el territorio israelí, que no se dispute allí ningún partido europeo hasta nuevo aviso, así como ha aplazado al miércoles 6 de diciembre el partido de la Europa League Villarreal-Maccabi Haifa.

Latest updates from #UEFAExCo on competitions:



Belgium-Sweden #EURO2024 qualifier abandoned with 1-1 score confirmed as final.



No UEFA competition match to be played in Israel until further notice.



Maccabi Haifa withdraw from #UYL.



Full details: ??