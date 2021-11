El Spartak de Moscú llama payaso al entrenador del Nápoles por no saludar a su técnico tras el partido

El Spartak de Moscú ha pasado factura al Nápoles después de su victoria por 2-1 de este miércoles en la quinta jornada de la fase de grupos de la Europa League. Los goles de Sobolev dieron el triunfo a los rusos, que ya habían ganado en el Diego Armando Maradona por 2-3 en un partido muy duro, que acabó con bronca final. Algo que no dudaron en recordar en sus redes sociales.

Ladies and gentlemen, we got 'em.



(last one I promise) pic.twitter.com/pmBVYRgLU2 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 24, 2021

Sin embargo, la imagen del encuentro se vivió al final cuando el técnico local el portugués Rui Vitoria acudió a darle la mano al italiano Luciano Spalletti. Rui Vitoria esperó a la entrada del tunel de vestuarios a su homologo del Nápoles con la mano tendida, pero este rechazó estrechársela algo que no sentó nada bien ni al luso ni al club que calificó en su cuenta de Twitter como payaso al transalpino.

Spalletti en rueda de prensa explicó sus motivos y se defendió asegurando que el había ido a darle la mano al inicio del encuentro y Rui Vitoria no estaba y que luego no se acercó a su zona técnica para conocerlo. "No le dije hola porque no vino a saludar al principio. Se saluda al principio del partido, no al final porque ganaste. Es muy fácil así".

Two emojis to describe this? Hmm...



?? and ??



So much for fair play. pic.twitter.com/z3x7Qaxyys — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 24, 2021

El ataque del Spartak siguió con otra contestación a una televisión italiana que incitaba al Nápoles a vengarse de la derrota sufrida en tierras italianas y a la que tras el 2-1 final respondió con una máscara de payaso.