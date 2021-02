Sigue este jueves desde las 18:30 en 'Tiempo de Juego' la vuelta de dieciseisavos de la Europa League

VILLARREAL - SALZBURGO (18:55 HORAS)

Paco Alcácer adelantó al Villarreal en Salzburgo.LUKAS BARTH-TUTTAS | EFE

El Villarreal CF busca defender la ventaja de dos goles ante el Red Bull Salzburgo lograda en el partido de ida de los treintaidosavos de final de la Liga Europa, en el que el equipo castellonense fue capaz de truncar su mala racha de resultados en liga y lograr una importante victoria en terreno austríaco por 0-2. El Villarreal tiene puestas muchas ilusiones en esta competición, que desde el principio ha afrontado con máxima ambición de la mano de un técnico como Unai Emery, que ha ganado tres veces esta competición y que este jueves sumará su partido número cien en la Liga Europa. La resolución de esta eliminatoria llega en un momento delicado de la temporada, al coincidir con una racha de seis partidos sin ganar en la competición liguera, con cinco empates y una derrota.

Para este encuentro, la principal duda reside en saber si Emery decidirá apostar por dar descanso a algunos de los habituales. Nombres como los de Parejo, Trigueros, Paco Alcácer o Gerard Moreno serían alguna de las opciones. A pesar del mal momento, el Villarreal llega al partido de este jueves con el aval de que solo ha sido derrotado en tres de los partidos oficiales de la temporada y tanto esta circunstancia como el resultado de la ida le hace ser optimista en una competición en la que quiere olvidar también la decepción de haber caído en la otra competición de eliminatorias, la Copa del Rey, en la que se quedó a las puertas de la semifinales.

El Red Bull recupera a su pareja de centrales habitual, tras la vuelta de Andrés Ramalho, sancionado en el partido de ida y del exsevillista Maximilian Wöber por lesión, para intentar una remontada que se dibuja muy difícil para el equipo austríaco tras caer 0-2 en la ida. El defensa austríaco (Wöber), no está, sin embargo, en condiciones de disputar los noventa minutos, según apuntó el entrenador del Salzburgo, Jesse Marsch, ya que no juega un partido completo desde el pasado 27 de enero, por lo que no está claro que parta en el once titular. El Red Bull arrastra las bajas de Bernardo, Diakité, Diarrá y Okafor por lesión, así como la de los malienses Mohamed Camara y Sejou Koita, sancionados tres meses sin jugar por la UEFA por dopaje dos horas antes del partido de ida en el Red Bull Arena. El delantero zambiano Patson Daka, anotó un hat trick en la victoria este fin de semana contra el Rapid de Viena por 4-2, en un partido en el que el conjunto de Marsch afianzó aún más el liderato de la Bundesliga austríaca, que viene dominando desde hace una década con puño de hierro. El joven delantero de 22 años lleva 23 goles y 7 asistencias en 23 partidos, siendo la principal esperanza de los austríacos para poder levantar el difícil resultado en el Estadio de la Cerámica.

En la ida, los austríacos acabaron pagando sus errores de cara a portería y deberán, en opinión del entrenador del equipo, jugar de forma compacta y robar en tres cuartos de campo para poder desempeñar un mejor papel que en el partido de ida. "No fuimos lo suficientemente agresivos en la presión", declaró Marsch antes de volar hacia España. De no consumar la remontada y caer ante el 'Submarino Amarillo', el Salzburgo verá cómo la historia se repite un año más, ya que en la pasada campaña quedó eliminado en dieciseisavos de final de la Europa League contra el Eintracht de Frankfurt alemán, tras no superar la fase de grupos de laLiga de Campeones.

NÁPOLES - GRANADA (18:55 HORAS)

Los jugadores del Granada celebran el gol de Yangel Herrera, el primero del partido.EFE

El Granada visita este jueves al Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona con la intención de hacer valer el 2-0 de la ida y meterse en los octavos de final de la Liga Europa, lo que significaría el mejor resultado de su historia. El equipo dirigido por Diego Martínez llega al encuentro convencido de sus posibilidades tras ser superior al cuadro italiano en el choque de ida disputado hace sólo una semana en el estadio Nuevo Los Cármenes. Ni la derrota sufrida el domingo ante el Huesca (3-2), colista de LaLiga Santander, ni la mala racha que vive el cuadro andaluz en el campeonato doméstico con seis partidos sin ganar han mermado la moral de los granadinistas, que son conscientes de que se encuentran a las puertas de un nuevo hito histórico.

Viajó el Granada a primera hora de este miércoles con toda su plantilla, un total de treinta jugadores, por lo que hasta el último entrenamiento, ya en la ciudad italiana, e incluso hasta la hora del partido no se disiparán las dudas sobre el estado físico de varios futbolistas cuya participación en el choque no está clara. Es seguro que no jugarán por lesión los defensas Joaquín Marín 'Quini', Jesús Vallejo y el colombiano Neyder Lozano, el extremo Alberto Soro ni el atacante colombiano Luis Suárez, y que tampoco lo harán al no estar inscritos en esta competición el lateral Adrián Marín, el media punta Fede Vico y el centrocampista portugués Domingos Quina. Las principales dudas se ciernen sobre el medio venezolano Yangel Herrera, que tuvo que retirarse con problemas físicos del pasado partido ante el Huesca, el medio Luis Milla y el delantero Roberto Soldado, estos dos últimos tras faltar por lesión a los encuentros más recientes.

Diego Martínez apostará por un once muy parecido al del choque de ida, integrado en su mayoría por futbolistas que no jugaron o lo hicieron pocos minutos el domingo en Huesca. La gran incógnita está en si repetirá en el lateral derecho el francés Dimitri Foulquier o jugará el veterano Víctor Díaz, mientras que si Yangel Herrera no es al final titular su posición en la medular la ocupará el camerunés Yan Eteki siempre que el técnico mantenga su dibujo habitual de tres centrocampistas.

En el Granada se ha advertido de que no saldrá en Nápoles a defender su renta, que el objetivo es actuar como si la eliminatoria estuviese igualada y que tratará de marcar, algo que no hizo el Nápoles en el Nuevo Los Cármenes, para colocar el cruce aún más a su favor y complicar las opciones de remontada de los italianos. Los hombres de Martínez tienen una oportunidad única ante un Nápoles en profunda dificultad, por sus resultados negativos y por una lista de lesiones que dificulta tremendamente el trabajo del técnico Gennaro Gattuso.

Tras visitar el estadio Nuevo Los Cármenes con nueve bajas ilustres, el Nápoles solo pudo recuperar al defensa senegalés Kalidou Koulibaly, el argelino Faouzi Ghoulam y al belga Dries Mertens, quien sin embargo todavía no puede salir de titular, y perdió por lesión al nigeriano Victor Osimhen. Siguen de baja, como ya ocurrió en el partido de ida, el colombiano David Ospina, el griego Kostas Manolas, el alemán Diego Demme, el mexicano Hirving Lozano y Andrea Petagna. La última baja de Osimhen deja a Gattuso sin delanteros centros para el duelo de este jueves, en el que el extremo Matteo Politano podría actuar de falso nueve, acompañado en las bandas por Lorenzo Insigne y el macedonio Eljf Elmas.

MANCHESTER UNITED - REAL SOCIEDAD (21:00 HORAS)

El Manchester United estará entre los ocho mejores del torneo copero.EFE

La Real Sociedad, con la ronda de dieciseisavos de Liga Europa virtualmente decantada a favor del Manchester United después del 0-4 de la ida, visita Old Trafford con el propósito de lavar su imagen y medir su competitividad ante un grande del continente, pendiente también de su próximo compromiso en Valdebebas ante el Real Madrid. Imanol Alguacil tiene una mínima ilusión de, al menos, ponérselo difícil a los ingleses, para lo que su equipo debe de marcar pronto y comprobar si afloran los nervios en su rival, para inquietarle en una eliminatoria en la que muy pocos creen en San Sebastián.

El central Robin Le Normand causa baja por acumulación de tarjetas y Aritz Elustondo está lesionado, lo que permitiría al francés Modibo Sagnan una nueva oportunidad de demostrar su progresión en un escenario tan grande como el estadio del United. Si marcar 5 goles al equipo de Ole Gunnar Solskjaer ya parece tarea imposible, los antecedentes tampoco invitan al optimismo pues los donostiarras no se han especializado en Europa en dar la vuelta a una eliminatoria adversa.

Se esperan cambios en todas las líneas porque el técnico realista debería reservar jugadores para el partido del lunes contra el Real Madrid en defensa de su gran objetivo, mantener la quinta plaza que ocupa en LaLiga, lo que puede conceder oportunidades a hombres menos habituales como Ander Guevara o Martín Zubimendi en el centro del campo y oxigenar así a un Asier Illarramendi titular indiscutible tras su larga lesión. El belga Adnan Januzaj puede ser otra de las novedades en ataque con respecto al último encuentro ante el Deportivo Alavés, concediéndole otra oportunidad de mostrar en su antiguo estadio la valía que exhibe con poca continuidad en la competición nacional. Alexander Isak y Jon Bautista pugnarán por el puesto de delantero centro.

El United, con la eliminatoria resuelta, sacará un once con muchos cambios, alimentado además por las bajas en el centro del campo de Scott McTominay, Paul Pogba y Donny Van de Beek. Poco tiene que demostrar este jueves el United en Old Trafford y eso puede dar minutos a jugadores como Nemanja Matic y Juan Mata, que están contando poco para Ole Gunnar Solskjaer. También puede tener aparición el jovencísimo Shola Shoretire, de 17 años y que este fin de semana disputó sus primeros minutos en el triunfo ante el Newcastle United. La visita europea de la Real Sociedad puede ser el momento perfecto para que Shoretire se estrene también en el Viejo Continente. Solskjaer ya le llevó convocado a la ida, por lo que un debut europeo no le pillará por sorpresa. Sus posibles minutos en la segunda mitad llegarían para dar descanso a futbolistas como Anthony Martial y Marcus Rashford y reservarlos para la Premier, donde el United tiene más en juego que en una eliminatoria que parece más que sentenciada.

