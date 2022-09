Real Sociedad y Betis echan a andar ante United y Helsinki; el Villarreal estrena a España en la Conference

Este jueves arrancan la segunda y la tercera competición continental con tres equipos españoles en liza. En la Europa League el Betis y la Real Sociedad comenzarán su andadura y en la Conference League hará lo propio el Villarreal. Los tres encuentros podrán seguirse en una nueva edición de Tiempo de Juego.

HJK Helsinki - Betis (18:45 horas)

El Real Betis vivirá su estreno en Europa League este jueves (18.45 horas) en Helsinki, en un debut mucho más 'plácido' a priori ante el HJK, una de las 'cenicientas' de su grupo, junto al Ludogorets búlgaro. Con la Roma de José Mourinho como principal rival para el primer puesto del grupo, los verdiblancos no deben dejarse puntos en uno de los partidos más asequibles de esta fase y comenzar a generar un colchón que puede ser clave en el futuro en una competición donde espera llegar más lejos que el año pasado (octavos de final).

Tras su derrota (2-1) en el Bernabéu en la última jornada de Liga, los de Pellegrini quieren que solo sea una mancha minúscula en su casi impecable inicio de curso -9 de 12 puntos posibles-. Esto sumado a su mayor experiencia en Europa debería ser suficiente para llevar sus primeros tres puntos.

El chileno no podrá contar con Nabil Fekir, lesionado en el Bernabéu y tiene la duda de Willian Carvalho, pero recupera a Pezzella, que no jugó por sanción el pasado sábado, para un once donde se esperan cambios como ya sucedió la temporada pasada.

Alineaciones probables

HJK Helsinki: Hazard; Terho, Hoskonen, Raitala; Browne, Vaananem, Lingman, Murilo; Hostikka, Radulovic y Abubakari.

Betis: Claudio Bravo; Sabaly, Luiz Felipe, Víctor Ruiz, Miranda; Paul, Carvalho; Juanmi, Joaquín, Luiz Henrique; y William José.

Manchester United - Real Sociedad (21:00 horas)

La Real Sociedad vivirá este jueves (21.00 horas) su estreno ante el Manchester United, rival más duro de su grupo, en Old Trafford, un primer examen europeo de mucho nivel y del que espera sacar algo positivo para arrancar de manera positiva, mientras que el Betis debutará (21.00) en Helsinki contra el HJK, rival más asequible, aunque escudado en la fortaleza de su fortín de césped artificial.

Así, los de Imanol Alguacil buscarán ante los 'Diablos Rojos', rival de mucha entidad -más con los refuerzos de Casemiro y Antony- darle continuidad a lo ofrecido en el empate ante el Atlético de Madrid. El aspecto defensivo se antoja clave para sacar algo positivo de Old Trafford, algo que los realistas han cuidado 'a medias' en lo que va de curso, con cinco goles en contra y dos porterías a cero en cuatro encuentros.

Imagen de Old Trafford | EFE

Un hueso difícil de roer para la Real Sociedad, donde Imanol Alguacil deberá decidir si opta por las rotaciones o si opta por sus mejores piezas dado el escenario y el rival, aunque no podrá tener a Le Normand, principal baja, a cuyo puesto optan Aritz Elustondo o Jon Pacheco. Umar Sadiq, que ya marcó en su debut frente al Atlótico, apunta a titular.

Por su parte, el Manchester United recibirá a la Real tras su urgente resurgimiento en las dos últimas semanas, después de su bajón inicial. Con la situación de Cristiano Ronaldo -encadena cuatro suplencias consecutivas- todavía latiendo en el club, los 'Diablos Rojos' enlazan cuatro triunfos en la Premier, después del batacazo ante el Brentford (4-0).

Alineaciones probables:

Manchester United: Dubravka; Shaw, Maguire, Lindelof, Dalot; Casemiro, Fred, Fernandes; Elanga, Sancho y Cristiano.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Aritz Elustondo, Muñoz; Zubimendi, Merino, Silva, Brais Méndez; Cho y Sadiq.

Villarreal - Lech Poznan (18:45 horas)

El Villarreal comienza este jueves (18.45 horas) ante el Lech Poznan polaco y como local su camino en la Conference League, un duelo que servirá como primera toma de contacto con esta competición continental y donde deberán hacer valer su condición de favorito del grupo, para prolongar y trasladar a Europa el inicio de curso tan positivo que le permite estar invicto hasta ahora.

Emery tendrás las bajas de Pepe Reina, Juan Foyth, Alberto Moreno, Arnaut Danjuma y Raúl Albiol, en una convocatoria donde ha entrado el canterano Dela. Se esperan rotaciones en el equipo, en una manera de repartir recursos, sin perder constancia y sin generar dos equipos para dos competiciones, según aseguró el técnico a los medios. Podrían tener su oportunidad Mojica y Femenía en los laterales, para dar descanso a Pedraza y ante la lesión de Foyth.

El Villarreal buscará la remontada ante el Liverpool.@tjcope





Enfrente estará el Lech Poznan polaco, que peleará con Austria de Viena y con el Hapoel Beer Sheva por la segunda plaza de un grupo muy abierto. Su inicio de temporada no fue positivo, aunque llega al encuentro con tres victorias consecutivas en la Liga polaca.

Alineaciones probables:

Villarreal: Rulli; Kiko Femenia, Mandi, Jorge Cuenca, Johan Mojica; Manu Morlanes, Coquelin, Chukwueze, Álex Baena; Morales y Gerard Moreno.

Lech Poznan: Bednarek; Pereira, Milic, Dagerstal, Douglas; Karlstrom, Kvekveskiri, Velde, Amaral; Skóra? y Ishak.

