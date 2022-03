Noche movida en el hotel del Barcelona en Estambul con fuegos artificiales a las 4 de la mañana

El Galatasaray recibe este jueves en el Nef Stadium de Estambul al Barcelona en la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Los turcos consiguieron sacar un valioso empate sin goles del Camp Nou y saben que con una victoria estarán en cuartos. El empate les garantiza al menos la prórroga.

Conscientes de lo que se juegan en una temporada en la que las cosas no les están saliendo del todo bien en un campeonato liguero en el que marchan en undécima posición con 38 puntos, a 32 del Trabzonspor, los hinchas turcos decidieron poner de su parte para intentar sumar para su equipo no solo dentro del terreno de juego.

UEL. 17.03.2022

Galatasaray - Barcelona.

In the video, Galatasaray fans with fireworks in front of the hotel with FC Barcelona players. The situation took place early this morning at 03:46 am.#UELpic.twitter.com/mmtYAeEa8x