El Molde-Hoffenheim de la Europa League se jugará en Villarreal

La UEFA ha anunciado este lunes que el partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa entre el Molde noruego y el Hoffenheim alemán se disputará en el Estadio de la Cerámica de Villarreal el 18 de febrero a las 21.00.

La UEFA agradece al Molde y al Hoffenheim "su estrecha colaboración y apoyo para encontrar una solución al asunto, así como a la Real Federación Española de Fútbol y al Villarreal por su ayuda y por aceptar acoger el partido en cuestión".



El partido de vuelta se jugará en el Rhein-Neckar-Arena, el estadio del Hoffenheim, el 25 de febrero.



UEFA have released the following statement regarding our #UCL last 16 first leg tie against Borussia Monchengladbach.



