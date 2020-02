Horario y dónde ver y escuchar el Ajax - Getafe de Europa League

El Getafe de José Bordalás se la juega en Ámsterdam, donde buscará certificar la clasificación encarrilada para los octavos de final de la Europa League ante el Ajax.

Los madrileños están en puertas de la siguiente ronda europea, de la misma manera que el Sevilla, el Eintracht Fráncfort, el Inter Milán, el Arsenal, el Basilea, el Sporting de Portugal y el Wolverhampton, que obtuvo el marcador más abultado de la ida de dieciseisavos y que dejó prácticamente fuera de la competición al Espanyol.

El Ajax, candidato al trofeo desde que salió de la Champions League tras terminar tercero en la fase de grupos, semifinalista el pasado curso de la máxima competición continental, está ahora contra las cuerdas. Sometido en el Alfonso Pérez por el Getafe, sensación en La Liga que quiere ampliar sus miras a Europa.

El equipo de Pepe Bordalás defiende el 2-0 que consiguió en tierras madrileñas. El Ajax, que no pudo marcar hace una semana, no tiene margen de error. No puede fallar en el Johan Cruyff Arena ante un rival que quiere seguir creciendo y confirmándose como gran revelación de la temporada.

El árbitro griego Tasos Sidiropoulos dirigirá el Ajax-Getafe. Además, el alemán Felix Zwayer actuará como encargado del VAR en el encuentro.

Horario del partido

El Ajax - Getafe de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League se disputará en el Johan Cruyff Arena este jueves 27 de febrero a las 21:00 horas.

El pasado fin de semana, al Sevilla le bastaron tres golpetazos de Lucas Ocampos, Fernando Reges y Jules Koundé para bajar de la nube al Getafe, acostumbrado en los últimos tiempos a recibir alabanzas a destajo y que se dio un trompazo en el Coliseum ante un equipo que le aplicó su misma medicina.

Ese fue el mérito de Julen Lopetegui. Cambió su estilo y se adaptó al contrario para superar a un grupo que se había hecho casi irreductible en su estadio. Hasta este domingo, sólo el Real Madrid y el Barcelona habían ganado en el campo del Getafe, que tenía serios argumentos para seguir con su racha triunfal frente al Sevilla.

Sin embargo, el conjunto andaluz ejerció de verdugo cuando todos tenían previsto que iba a ser la siguiente víctima. El equipo de Bordalás, que llegaba de asombrar al planeta fútbol con varias jornadas redondas y con una victoria histórica frente al Ajax (2-0) en la ida de los dieciseisavos de la Europa League, cayó desde muy arriba. Tendrá una ocasión inmejorable para redimirse precisamente ante los holandeses.

¿Dónde ver y dónde oír el partido?

El Ajax - Getafe se podrá seguir por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones y también, vía online, en Mediaset España, a través de Mitele Plus. COPE y COPE.es son las opciones que, en radio e Internet, os proponemos para no perder detalle de lo que suceda en el partido. El equipo de ‘Tiempo de Juego’ lo contará todo, como siempre, tanto en las ondas como en nuestra web.

