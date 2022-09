Ya hay fecha para el Arsenal-PSV de la Europa League

El encuentro Arsenal-PSV Eindhoven, correspondiente a la segunda jornada de la Europa League, se disputará finalmente el jueves 20 de octubre a partir de las 19.00 horas CET.

El partido, que se tenía que disputar este próximo jueves, fue aplazado ante "las severas limitaciones de los recursos policiales y a los problemas de organización relacionados con los eventos relacionados con el luto nacional por Su Majestad la Reina Isabel II", señaló la UEFA.

