Se aplaza el Arsenal-PSV de la Europa League programado para este jueves

El encuentro Arsenal-PSV Eindhoven, correspondiente a la segunda jornada de la Europa League, que se tendría que disputar este jueves, ha sido aplazado, informó la UEFA en un comunicado. Por motivo similar fue aplazado el Ranger-Nápoles de la Champions.

Esta decisión se ha tomado ante "las severas limitaciones de los recursos policiales y a los problemas de organización relacionados con los eventos relacionados con el luto nacional por Su Majestad la Reina Isabel II", señala el organismo continental en un comunicado.

La UEFA no precisa, en cambio, la fecha en la que se disputará el partido en el estadio de los 'gunners', que iba a jugarse el jueves a las 21.00 hora CET (19.00 GMT). El Arsenal venció en el primer partido al Zúrich a domicilio (1-2) y el PSV empató en casa con el Bodo Glimt (1-1).

