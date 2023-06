La emotiva dedicatoria de Gudelj en la celebración del Sevilla: "Uno de los años más difíciles de mi vida"

Uno de los jugadores que más celebró el histórico triunfo de la Europa League del Sevilla fue Nemanja Gudelj. El serbio ha vivido un año complicado, muy complicado. No en lo deportivo, en un año en el que ha levantado otro título y ha sido indiscutible tanto para Lopetegui, Sampaoli y Mendilibar, sino en lo personal.

En concreto, el centrocampista del Sevilla y su pareja perdieron al hijo que estaba esperando a tan solo dos días de la final de Budapest, según anunció el propio jugador en redes. Además, meses atrás, su hermano Dragisa se desvaneció durante un partido que jugaba con su equipo, el Córdoba, ante el Racing de Ferrol.

?? Gudelj le dedica la Europa League a su hija recientemente fallecida.



?? "Es uno de los años más difíciles de mi vida".



?? "Perdí a mi hermano tres minutos y a mi bebé. Esto va por ella". pic.twitter.com/inpYgMvfNP — Relevo (@relevo) June 1, 2023

Dos momentos traumáticos de los cuales Nemanja se acordó, micrófono en mano, en la fiesta sevillista, en un discurso muy aplaudido por la afición del Sevilla. "He vivido uno de los años más difíciles de mi vida, donde perdí a mi hermano por tres minutos, y donde perdí a mi bebé. No hubo ningún segundo en el que no tuviese vuestro apoyo. Me levanto de esto, y va por vosotros y por ella", dijo, emocionado, Gudelj en su discurso.

El título de la Europa League nunca será consuelo suficiente para Gudelj, tras un año tan difícil. Pero, al menos, ha vivido un momento precioso tras tanto sufrimiento. Acompañado por su afición, la del Sevilla.