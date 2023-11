Croacia gana y depende de sí misma para estar en la Eurocopa; Gales se complica

Letonia, 0 - Croacia, 2

Croacia no falló ante Letonia y ganó 0-2 para aprovechar el pinchazo de Gales y ocupar la segunda plaza del grupo D que permitiría a Luka Modric disputar el que posiblemente sería su último gran torneo internacional. Ahora, con una victoria ante Armenia en la última jornada, el combinado balcánico sacará su ansiado billete para Alemania.

Los hombres de Zlatko Dalic no desperdiciaron el regalo de Gales, que poco antes cedió un empate contra Armenia(1-1). Fue el resultado perfecto para los intereses del combinado balcánico, que se vio con la opción de superar a Gales en la clasificación para depender en la última jornada de sí mismo ante una selección ya eliminada.

A crucial 2-0 win for Croatia over Latvia! ????#EURO2024pic.twitter.com/FX91nWJVwL — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 18, 2023

Antes del inicio de la jornada, las alarmas estaban totalmente encendidas en Croacia. Casi todos parecían resignados a participar en el 'playoff' para alcanzar la Eurocopa. Peligraba el que podía ser el último gran torneo internacional para Luka Modric y al Real Madrid tampoco le hacía mucha gracia que su veterano jugador sumara más partidos con su selección.

Croacia se hizo dueño y señor del choque desde el principio. Planteó un partido serio, enfocado a no cometer ningún error. Dalic no quería sustos. Pidió seriedad en la víspera y la obtuvo. Sus jugadores, cumplieron y con un tanto de Lovro Majer a los siete minutos despejaron cualquier duda sobre su compromiso con la victoria.



Modric inició la jugada que abrió la lata con un cambio de orientación perfecto hacia la banda izquierda, desde donde Ivanusec mandó un centro al punto de penalti que remató sin oposición Majer. El jugador del Wolfsburgo no desaprovechó el regalo y Croacia pegó otro acelerón que condujo hacia el segundo: Kramaric, al cuarto de hora, encauzó el duelo con una llegada desde atrás que sorprendió al portero Roberts Ozols.



Con una ventaja de dos goles, Croacia levantó el pie del acelerador y administró con comodidad su ventaja hasta el descanso. Después, más de lo mismo. Mucho control y pocas ocasiones, apenas un cabezazo de Sutalo tras una falta lanzada por Modric y un remate de Marco Pasalic que se estrelló contra un palo.



Eso fue todo. Croacia, a medio gas, firmó una victoria clave en su objetivo de disputar la Eurocopa. En apenas noventa minutos, pasó de mirar de reojo a la repesca a mirar de frente a la clasificación directa. Una victoria ante Armenia, le dará su deseado billete con destino hacia Alemania, donde Modric podría despedirse de una gran competición. Sólo tres puntos les separan del éxito.

Armenia, 1 - Gales, 1

La selección de Gales fue incapaz de pasar del empate (1-1) en su visita a Armenia se complicó la clasificación para la Eurocopa de Alemania y podría dejar de depender de si misma si Croacia cumple con los pronósticos y se impone este sábado a Letonia.

No tardó en complicarse el encuentro para el conjunto galés, que vio como a los cinco minutos de juego el equipo armenio se adelantó en el marcador (1-0) con un gol del centrocampista Lucas Zelarayan.

Nada pudo hacer, sin embargo, el portero armenio por impedir que Gales lograse en el tiempo de prolongación el gol del empate (1-1) en una jugada en la que el defensa Nair Tiknizyan acabó introdujo el balón en su propia portería al tratar de despejar un centro de Connor Roberts.



Un gol que pareció revivir a un gris conjunto galés, que lo intentó en la segunda mitad por todos los medios, si bien la mejores ocasiones fueron de Armenia que pudo desequilibrar definitivamente la contienda a su favor en un disparo de Vahan Bichakchyan a los 61 minutos que se estrelló en el larguero.

Otros resultados:

Bielorrusia, 1 - Andorra, 0