Definidas las seis semifinales de la repesca para la Eurocopa 2024

Polonia se enfrentará a Estonia en las semifinales de la repesca de la Eurocopa de Alemania 2024 y Ucrania a Bosnia-Herzegovina, según el sorteo realizado hoy por la UEFA, en el que si el equipo polaco supera el choque jugará una final ante el ganador del Gales-Finlandia y si lo hace el ucraniano se enfrentará al ganador de Israel e Islandia.



Según el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), las seis semifinales serán Georgia-Luxemburgo, Grecia-Kazajistán, Israel-Islandia, Bosnia y Herzegovina-Ucrania, Polonia-Estonia y Gales-Finlandia.

