Sergio Ramos y Piqué mandan ánimos a España tras su eliminación: "No hay mejor Selección"

Piqué y Puyol apoyan a la Selección

Gerard Piqué y Carles Puyol, campeones de dos Eurocopas y un Mundial con la selección española, dejaron elogios a los internacionales y al seleccionador Luis Enrique Martínez por el nivel mostrado en la Eurocopa 2020, tras caer en la tanda de penaltis de semifinales en Wembley.

"Enorme torneo de la selección! Es para sentirse muy orgulloso. Llegar a semifinales de la Eurocopa tiene muchísimo mérito. No creo que haya selección mejor en la competición, pero las tandas de penaltis a veces son muy crueles. Mucho ánimo al equipo", escribió Piqué en su cuenta oficial en Twitter.

"Ahora más que nunca con Luis Enrique y la selección española", animó Puyol. "Cuando perder no es un fracaso. Hay mucho futuro en este equipo. Los frutos llegarán pronto. Orgulloso de vosotros chicos", escribió Joan Capdevila.

Sergio Ramos, en su cuenta de Twitter

El ya ex capitán del Real Madrid y la Selección, no dudó en enviar un mensaje de apoyo en sus redes sociales: "Triste e injusto. No ha podido ser, pero habéis hecho vibrar y emocionarse a todo un país. Orgulloso de nuestra Selección. #VamosEspaña"

Iker Casillas: "Gran torneo y a pensar en lo próximo que viene"

Iker Casillas, excapitán de la selección española, con la que ganó dos Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica 2010, envió un mensaje de ánimo al conjunto de Luis Enrique Martínez tras caer en la tanda de penaltis ante Italia en semifinales.

"Los penaltis son así: emocionantes y, como hoy, crueles! Hoy la suerte no estuvo de nuestro lado @SeFutbol ! Gran torneo y a pensar en lo próximo que viene! Mucho ánimo y siempre agradecido por llenarnos de ilusión", publicó en sus redes sociales el madrileño, protagonista, entre otros momentos, de la tanda con la que España superó a Italia en los cuartos en la Eurocopa 2008.

