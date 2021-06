Sigue este miércoles 'Tiempo de Juego' desde las 17:00 horas con el decisivo Eslovaquia - España

España, obligada a ganar para no depender de nadie más. Suecia busca el liderato y Polonia una victoria salvadora. Francia, ya clasificada, busca terminar líder ante una Portugal que necesita confirmar su pase a octavos. Alemania, a cerrar el pase y Hungría, en busca de la sorpresa. Podrás seguir toda la emoción del grupo E y del grupo F en Tiempo de Juego desde las 17:00 horas.

SUECIA - POLONIA (18:00 horas)

Las selecciones de Suecia y Polonia se medirán este miércoles en el Estadio Krestovski de San Petersburgo (Rusia) en un duelo al que el combinado escandinavo llega con menos presión por tener ya garantizado su billete a octavos de final de la Eurocopa 2020, todo lo contrario que su rival que necesita el triunfo.

Estadio San Petersburgo.Lukasz Grochala/Cyfrasport





ESLOVAQUIA - ESPAÑA (18:00 horas)

La selección española de fútbol buscará este miércoles en el Estadio de La Cartuja de Sevilla sumar su primera victoria en la Eurocopa 2020, una obligación que tiene ante Eslovaquia en su duelo final del Grupo E para no correr el riesgo de caer eliminada contra todo pronóstico.

España llega al último partido de la fase de grupos del torneo continental sin haber hecho los deberes. Tras sus empates ante Suecia (0-0) y Polonia (1-1), el combinado que dirige Luis Enrique Martínez llega a este encuentro todavía dependiendo de sí mismo, pero con la presión añadida de que sólo le vale un triunfo ante un rival al que le valdrá seguramente un punto.



Según ha informado Miguel Ángel Díaz, en Deportes COPE, Luis Enrique ensaya con Azpilicueta en el lateral, pero sin Marcos Llorente en el once y con seis cambios cambiando la defensa por completo. El once que ha ensayado Luis Enrique es el siguiente: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Gayá; Busquets, Thiago, Pedri; Gerard Moreno, Morata y Sarabia.

Por su parte, Eslovaquia no variará mucho sobre lo que ha podido ofrecer durante esta Eurocopa, donde empezó bien con su victoria ante Polonia (1-2) y donde dejó una imagen más discreta en su derrota ante Suecia (1-0).

La Cartuja, escenario del duelo ante Polonia.





ALEMANIA - HUNGRÍA (21:00 horas)

Las selecciones de Alemania y Hungría llegarán con sus opciones de clasificación intactas al duelo directo de este miércoles en el Allianz Arena de Múnich donde ambos saben que una victoria les asegurará la presencia en octavos de final antes de cerrar este Grupo F.

Tiempo de Juego en el Allianz Arena para contar el Portugal - Alemania.





PORTUGAL - FRANCIA (21:00 horas)

Portugal y Francia, vigentes campeonas de Europa y del mundo respectivamente, se enfrentan este miércoles en un abarrotado Puskas Arena en el duelo de revancha de la final de la edición pasada del torneo continental, en el que los galos buscan la primera plaza del Grupo F y en el que el combinado luso todavía tiene que asegurar su billete para octavos.

Los de Didier Deschamps, ya clasificados matemáticamente para octavos tras la victoria en el debut ante Alemania (1-0) y el empate ante Hungría (1-1), buscarán llevarse el premio grande.

Si ganan en Budapest, se garantizarán el primer puesto del Grupo F, donde mandan con cuatro puntos, uno más que lusos y alemanes y tres más que Hungría. En caso de empate, podrían ser primeros si Alemania no supera a los magiares, y segundos si pierden y Hungría vence y la diferencia de goles le beneficia. En busca del triunfo, Deschamps no podrá contar con el lesionado Ousmane Dembélé.



Por su parte, los de Fernando Santos, que apagaron su euforia inicial del partido ante Hungría (0-3) con una clara derrota ante el cuadro germano (2-4), se clasificarán si ganan o si empatan y Alemania pierde. Dependiendo de los resultados, podrían ser desde primeros -si ganan y la 'Mannschaft' no lo hace- hasta cuartos -si pierde y también lo hacen los alemanes.

Imagen del Puskas Arena de BudapestGabor Sas /SPP via www.imago-images.deCordon Press





