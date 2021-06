Morata: "Se por qué me pitan, no es difícil de averiguar. Hablaré después de la Eurocopa"

Álvaro Morata ha concedido una entrevista este miércoles a los compañeros de Mediaset en la que ha hablado de los pitos que ha sufrido durante la Eurocopa, del pase a cuartos de final de la Selección Española y de cómo llega a ese encuentro ante Suiza el conjunto de Luis Enrique.

Comienza hablando de su gol a Croacia que confiesa “he visto poco”. “He visto trozos del partido, pero tengo ganas de verlo con todo el equipo para mejorar. Creo que fue un partido de muchas emociones y seguro que el que lo vio se lo pasó muy bien en la televisión, pero tenemos que corregir muchas cosas porque cada detalle puede ser decisivo. Tuvimos el partido de nuestro lado y es no podemos dejarlo marchar más veces”, explica.

“El gol fue un momento de tranquilidad, toda la que no había tenido hasta ahora, y no se por qué ni cómo, pero salió. Cuando vi que el defensa no llegaba e iba a tener dos segundos para ponérmela cómoda… salió bien, creo que le pegué con mucha fuerza y estoy muy contento”, continúa.

“Estuvo bien al acabar el partido, nos dimos un abrazo y nos deseamos suerte. Son cosas del fútbol. Caleta Çar estaba muy fuerte y pensaba que iba a venir a por mi después del partido, pero entendió que es solo fútbol y que la pelea se queda dentro del campo”, afirmó sobre sus encontronazos durante el partido del lunes con el central croata.

Morata también habla de los pitos que le ha tocado vivir durante el campeonato: “Hay que estar preparado para saber qué puedes pasar de comerte todo lo malo a una satisfacción así y creo que se ve también cuando celebramos el gol”.

“Se perfectamente la razón por la que me pitan y no es muy difícil de averiguar. Cuando acabe la Eurocopa, ahora no quiero hablar más de esto, hablaré porque no tengo ningún problema. Al final es una cosa que no es agradable. Las cosas que dicen de tu mujer y tus hijos, no solo por las redes sociales, si no en vivo les digan cosas afecta mucho, a ellos más que a mí. Ellos son los que sufren de verdad y no quiero que la gente se quede solo con eso. Mucha gente también les da cariño y tranquilidad. Lo malo llama la atención más que lo bueno, pero también quiero agradecer a la gente el cariño”, asegura sobre los motivos por los que ha sido silbado.

“Nosotros lo que podemos hacer es no dar ni bola a las redes sociales. En personas ya es pasarse. Las personas que lo han hecho si tienen hijos no sé qué pensarían si alguien va e insulta a dos críos de tres años y a una mujer sola”, critica el delantero juventino.

Sobre Suiza asegura que “en los torneos así hay equipos que no son favoritos hasta que lo son. Dinamarca está haciendo un gran torneo, Suiza nos costó muchísimo cuando jugamos contra ellos y creo que es el partido más importante de su historia, pero también de la nuestra, no de la selección, pero si de la historia de esta selección y tenemos que poner todo lo que tenemos”.

Con respecto a la afición y su ilusión apunta que “nos da fuerza saber que toda España nos da fuerza, pero desde aquí decirles que lo pongan todo y dejen de buscar cosas para criticarnos”.