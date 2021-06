Médico de Dinamarca: "Cuando nos acercamos, Eriksen respiraba y sentía su pulso, de repente todo cambió..."

El médico de la selección danesa, Martin Boesen, explicó en rueda de prensa cómo fue ese momento de atención a Christian Eriksen tras el desplome del jugador danés durante el Dinamarca - Finlandia de este sábado.

“Nos llamaron del campo cuando Christian se derrumbó, yo no lo había visto caer, pero estaba claro que estaba inconsciente , explicó Martin Boesen en conferencia de prensa.

"Cuando nos acercamos a él, estaba de lado, respiraba y podía sentir su pulso, pero de repente todo cambió y como todos pudieron ver comenzamos a darle un masaje en el corazón", continuó.

"El equipo médico del torneo llegó rápido y con su ayuda hicimos lo que teníamos que hacer. Logramos traer de vuelta a Christian ” , reveló el médico.

"When I got to him he's breathing and I can feel his pulse, but suddenly that changes and we started giving him CPR."



