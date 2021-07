Bonucci hizo lo contrario que Pogba y Cristiano Ronaldo, y bebió de las dos botellas en sala de prensa

Leonardo Bonucci sorprendió en rueda de prensa, tras ganar a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2020, haciendo justo lo contrario que Cristiano Ronaldo y Pogba, días atrás.

El defensa de la Selección de Italia se sentó ante los periodistas y, tal vez animado por la victoria, abrió uno de los botellines de cerveza y otro de los de refresco que suelen estar junto al micrófono de la mesa, como parte del patrocinio de la competición.

Winning #EURO2020 is thirsty work ??



Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola ?? pic.twitter.com/O324ZkQlm8