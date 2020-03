Yuri: "He tenido una conversación con el árbitro antes de salir al campo, sabía que no me iba a sacar tarjeta"

Yuri Berchiche fue uno de los protagonistas del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en Granada ante los de Diego Martínez y el Athletic y donde los vascos se han clasificado para la final a pesar de perder (2-1) y fue gracias a un gol del jugador león.

Tras el encuentro y en declaraciones a Radio Euskadi, Yuri confesó que había hablado con el colegiado del partido, que fue Del Cerro Grande y que sabía que no le iban a amonestar: "Sabía que no me iba a sacar ninguna tarjeta".

Yuri estaba apercibido y si llega a ver una tarjeta amarilla, se hubiera perdido la final copera ante la Real Sociedad. Y no solamente la suya, sino que en esa conversación, Del Cerro le habría dicho que no sacaría ninguna amarilla a los jugadores apercibidos del Athletic: "Que no nos preocupemos y que le ayudemos"

�� Polémicas declaraciones de @yuriberchiche en @radioeuskadi tras el pase a la final de la #CopaDelRey



❌ "Sabía que el árbitro no me iba a sacar ninguna tarjeta"



���� "Del Cerro nos dijo que no nos preocupáramos si le ayudábamos"



������ https://t.co/hTEnyyw98s#PartidazoCOPE pic.twitter.com/41q2A3rxjc — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 6, 2020

Yuri añadió que Del Cerro era "bueno. Ha tenido en cuenta todo". Para acabar, ya habló del partido del próximo domingo que el Athletic disputará en el Estadio José Zorrilla en Valladolid. Encuentro que comenzará a las 14:00h y que se podrá seguir en Tiempo de Juego y se podrá ver abierto en Gol.