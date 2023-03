Xavi: "Es un 0-1, pero he visto muy fuerte al Real Madrid y le sigo viendo favorito"

Xavi Hernández cree que el Real Madrid sigue siendo el favorito de la eliminatoria frente al Barcelona para pasar a la final de la Copa del Rey.

"Jugaremos en casa, con nuestro público, que es importante, pero sigo viendo favorito al Madrid", ha declarado Xavi en Movistar al término del partido de ida. "Es un 0-1, vamos por delante en el marcador pero vamos a tener que competir muy bien, les he visto muy fuertes físicamente".

Xavi valoró que el Barcelona no ha sabido "retener el balón, nos ha costado posesiones largas en campo contrario, a los de arriba les ha costado ganar duelos para tener el balón en campo del Madrid. Pero hemos defendido bien sin balón, de ahí el resultado. Me voy contento con el trabajo y la generosidad del equipo, porque lo ha luchado hasta el final".

El Barcelona ha sabido sufrir en el Santiago Bernabéu, donde apenas ha tenido el balón: "Llevamos tiempo así, la gente está solidaria y generosa en defensa. Hoy era una prueba de alto nivel, prácticamente no nos han hecho ocasiones claras, así que satisfecho pero tenemos que mejorar con el balón: no podemos darle el dominio siempre al equipo contrario porque así no se controlan los partidos".

En conclusión, Xavi se marcha "satisfecho por el resultado pero no tanto por el juego", y "ahora, a cambiar en el chip y a seguir, y pensar en el Valencia" en LaLiga Santander.

En cuanto a la tensión en el campo, lo valoró como "normal. Es un Clásico, y es normal, pero siempre con respeto. Hay tensión y hay discusiones pero bien por el fair play".